Il cielo di giugno presenta una congiunzione visibile tra Venere e Giove, che si può osservare nelle prime ore serali. La Luna si trova in diverse fasi, passando dalla nuova alla piena, influenzando la visibilità degli altri pianeti. Le ore di luce aumentano, con il Sole che raggiunge il punto più alto nel cielo e le giornate più lunghe dell’anno. Le costellazioni estive iniziano a essere visibili nelle ore notturne.

Roma, 1 giugno 2026 – Il mese di giugno segna il passaggio dalla primavera all' estate astronomica. Le giornate raggiungono la massima durata dell'anno, il Sole percorre il tratto più alto della sua traiettoria nel cielo e le notti, seppur brevi, regalano l'arrivo delle grandi costellazioni estive. Tra gli eventi più interessanti del mese spiccano il solstizio del 21 giugno e una suggestiva congiunzione tra Venere e Giove, osservabile nei primi giorni del mese. Ecco gli eventi astronomici da tenere d’occhio. Congiunzione di Venere e Giove. L'8 giugno è prevista una suggestiva congiunzione tra Venere e Giove. I due pianeti appariranno molto vicini nel cielo occidentale subito dopo il tramonto, poco sotto la costellazione dei Gemelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cielo di giugno, non solo solstizio: c’è la congiunzione di Venere e Giove. Tutti gli eventi astronomici

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