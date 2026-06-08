Oroscopo dell' amore della settimana dall' 8 al 14 giugno 2026 | dalla grande congiunzione Venere-Giove all' arrivo di Venere in Leone

Da feedpress.me 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra l’8 e il 14 giugno 2026, l’oroscopo dell’amore segnala un cambiamento di umore: si passa dalla dolcezza discreta alla voglia di esprimere i sentimenti. La settimana inizia con la congiunzione tra Venere e Giove, portando ottimismo e apertura, mentre a metà settimana Venere entra nel Leone, intensificando il desiderio di mostrare l’amore pubblicamente. Non ci sono eventi legali o altri sviluppi, solo variazioni nelle emozioni sentimentali.

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L'oroscopo dell'amore della settimana dall'8 al 14 giugno 2026 racconta sette giorni in cui il cuore cambia stanza: si parte dalla tenerezza raccolta e si arriva alla voglia di dirlo ad alta voce. È la settimana dei primi veri fine settimana d'estate, delle cene che si allungano in terrazza e della luce che resta fino a tardi, e il cielo regala proprio adesso uno dei suoi momenti affettivi più belli dell'anno. Firma: Artemide – Aggiornato l'8 giugno 2026 La settimana ha due battiti. Il primo è martedì 9 giugno, quando in serata Venere e Giove si abbracciano in Cancro: è l'ultima volta che i due pianeti più gentili si incontrano in questo segno d'acqua, e porta con sé incontri felici, generosità negli affetti e quella meraviglia un po' commossa che si prova davanti a chi ci fa stare bene. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo settimanale dall' 8 al 14 Giugno 2026: L'ingresso trionfale di Venere in Leone!

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