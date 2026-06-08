Tra l’8 e il 14 giugno 2026, l’oroscopo dell’amore segnala un cambiamento di umore: si passa dalla dolcezza discreta alla voglia di esprimere i sentimenti. La settimana inizia con la congiunzione tra Venere e Giove, portando ottimismo e apertura, mentre a metà settimana Venere entra nel Leone, intensificando il desiderio di mostrare l’amore pubblicamente. Non ci sono eventi legali o altri sviluppi, solo variazioni nelle emozioni sentimentali.

L'oroscopo dell'amore della settimana dall'8 al 14 giugno 2026 racconta sette giorni in cui il cuore cambia stanza: si parte dalla tenerezza raccolta e si arriva alla voglia di dirlo ad alta voce. È la settimana dei primi veri fine settimana d'estate, delle cene che si allungano in terrazza e della luce che resta fino a tardi, e il cielo regala proprio adesso uno dei suoi momenti affettivi più belli dell'anno. Firma: Artemide – Aggiornato l'8 giugno 2026 La settimana ha due battiti. Il primo è martedì 9 giugno, quando in serata Venere e Giove si abbracciano in Cancro: è l'ultima volta che i due pianeti più gentili si incontrano in questo segno d'acqua, e porta con sé incontri felici, generosità negli affetti e quella meraviglia un po' commossa che si prova davanti a chi ci fa stare bene. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo dell'amore della settimana, dall'8 al 14 giugno 2026: dalla grande congiunzione Venere-Giove all'arrivo di Venere in Leone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oroscopo settimanale dall' 8 al 14 Giugno 2026: L'ingresso trionfale di Venere in Leone!

Notizie e thread social correlati

Oroscopo dell'amore della prossima settimana, dall'8 al 14 giugno 2026: dalla grande congiunzione Venere-Giove all'arrivo di Venere in LeoneLa settimana dall’8 al 14 giugno 2026 si apre con la grande congiunzione tra Venere e Giove, che favorisce i sentimenti e le relazioni.

Oroscopo della prossima settimana dall'8 al 14 giugno 2026: Venere e Giove aprono una settimana di graziaTra l’8 e il 14 giugno 2026, Venere e Giove si troveranno in aspetto favorevole, influenzando le previsioni settimanali.

Temi più discussi: Oroscopo del mese // Giugno 2026 per tutti i segni; L’oroscopo di giugno 2026 segno per segno, le previsioni di Ginny per il prossimo mese; L'oroscopo del mese di Giugno 2026 a cura di Paolo Fox; 5 segni zodiacali che troveranno l'amore nel mese di giugno 2026.

La Danza Cosmica dell'Amore: Come la Congiunzione di Venere e Giove di Maggio 2026 Trasformerà la Tua Vita Amorosa reddit

Oroscopo dell'amore della prossima settimana, dall'8 al 14 giugno 2026: dalla grande congiunzione Venere-Giove all'arrivo di Venere in LeoneOroscopo dell'amore settimanale dall'8 al 14 giugno 2026: la congiunzione Venere-Giove in Cancro e l'arrivo di Venere in Leone, segno per segno. msn.com

Oroscopo della settimana dall'8 al 14 giugno 2026: Venere e Giove all'ultimo abbraccio in CancroOroscopo della settimana dall'8 al 14 giugno 2026: martedì l'ultimo abbraccio di Venere e Giove in Cancro, sabato Venere entra in Leone. Sette giorni in due tempi. msn.com