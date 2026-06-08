Nel 2026, il Pil italiano dovrebbe crescere dello 0,9%, secondo le previsioni di Confcommercio. Nonostante le tensioni internazionali, l’economia resiste e mantiene la sua traiettoria di crescita. Il presidente dell’associazione ha sottolineato che, per sostenere questa ripresa, è necessario rafforzare gli investimenti. La stima si basa su dati aggiornati e analisi delle tendenze attuali, evidenziando un quadro di stabilità economica con margini di miglioramento.

Nonostante l’instabilità del contesto internazionale, l’economia italiana regge. A rivelarlo è un’analisi dell’Ufficio studi di Confcommercio sulle prospettive economiche del Paese diffusa in vista dell’Assemblea generale della Confederazione in programma mercoledì 10 giugno a Roma, a cui prenderà parte anche la premier Giorgia Meloni. Secondo l’indagine, malgrado il blocco dello stretto di Hormuz e le difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime essenziali come il gas, lo scenario rimane «favorevole alla crescita» e distante dallo spettro della recessione. L’incertezza, infatti, non sembra essersi tradotta in un «diffuso deterioramento della fiducia» dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Confcommercio: «Pil in crescita dello 0,9% nel 2026, l’economia tiene ma occorre rafforzare gli investimenti»

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