La Corte dei Conti | Sul debito pil quadro non rassicurante Crescita debole servono piani per sostenere gli investimenti post Pnrr

La Corte dei Conti ha commentato il Documento di finanza pubblica, evidenziando che il rapporto tra debito e PIL non presenta segnali rassicuranti. Secondo il rapporto, la crescita economica resta debole e sono necessari piani mirati per sostenere gli investimenti dopo l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il quadro dei conti pubblici risulta, rispetto alle previsioni di bilancio 2024, sensibilmente peggiorato, in particolare sul fronte del debito.

Il Documento di finanza pubblica restituisce “con realismo” un quadro dei conti pubblici che, rispetto al Piano strutturale di bilancio 2024, appare “sensibilmente deteriorato ”, soprattutto sul fronte del debito. È la valutazione della Corte dei conti, intervenuta in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. La crescita del rapporto rispetto al pil, infatti, “è andata gradualmente aumentando fino a più che raddoppiare rispetto a quanto stimato in fase di predisposizione del PSB”. Un’evoluzione che – sottolinea la Corte – non dipende dal Superbonus, il cui impatto era già noto, ma soprattutto dalla debolezza della crescita, sia reale sia nominale, a fronte di un miglioramento del saldo primario comunque “inferiore alle aspettative”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Corte dei Conti: “Sul debito/pil quadro non rassicurante. Crescita debole, servono piani per sostenere gli investimenti post Pnrr” Notizie correlate Documento di finanza pubblica, la Corte dei conti segnala criticità su crescita, occupazione qualificata e fuga dei laureati nel quadro programmatico pluriennaleIl Documento di finanza pubblica viene esaminato dalla Corte dei conti nel corso di un’audizione istituzionale, con rilievi sul perimetro delle... Leggi anche: Corte dei Conti, l'Umbria è virtuosa, ma “la crescita arranca senza il Pnrr” e attenzione agli stili di vita Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la riforma Foti sul danno erariale: Irragionevole; Corte dei Conti ricorre alla Consulta sulla riforma del danno erariale; La riforma della Corte dei conti e un potere che non vuole incontrare limiti o ostacoli; Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadini. Dfp, Corte dei Conti: bene tendenza deficit/PilSul rapporto deficit/Pil, la prospettiva descritta nel Dfp di una curva che torna comunque a scendere a partire dal 2027, sia pure in misura inizialmente molto contenuta, va apprezzata positivamente ... rainews.it Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadiniIl limite del 30% al risarcimento, scrivono i giudici contabili, è in contrasto insanabile con le norme che governano la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche ... ilfattoquotidiano.it Uomo apre il fuoco al piano terra della Corte d'Appello d'Atene, 4 feriti lievi. Sarebbe lo stesso che ha già sparato in una sede dell'Istituto di previdenza sociale. #ANSA - facebook.com facebook Caso Minetti, il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa all'ANSA: "Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti fi x.com