Economia e sociale | luci & ombre Persi 9 punti di Pil in quasi 20 anni Ma l’Umbria tiene grazie alle famiglie

Negli ultimi vent’anni, l’Umbria ha registrato una perdita di 9 punti percentuali del prodotto interno lordo, mentre il numero di abitanti è diminuito. Nel frattempo, si è osservato un aumento del turismo e un incremento delle iniziative innovative. Nonostante le difficoltà economiche, le famiglie locali continuano a sostenere l’economia regionale. La regione si trova in un periodo di cambiamenti, con obiettivi di sviluppo legati a nuove strategie di innovazione e attrazione turistica.

Meno abitanti, più turismo e una sfida chiamata innovazione. L’Umbria è una regione in trasformazione. A raccontarlo è il nuovo Rapporto Economico e Sociale 2026 dell’ Agenzia Umbria Ricerche presentato ieri a Palazzo Donini, che fotografa un territorio attraversato da difficoltà strutturali ma anche da segnali di vitalità e cambiamento. Dal punto di vista economico, l’Umbria paga ancora le conseguenze delle grandi crisi degli ultimi anni. Il Pil regionale resta infatti inferiore di circa l’8,6% rispetto ai livelli del 2007, mentre a livello nazionale il saldo è leggermente positivo. Negli ultimi anni, però, la situazione è migliorata: l’economia umbra è tornata a crescere con ritmi vicini all’1% annuo, in linea con la media italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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