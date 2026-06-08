Confapi Industria Vincenzo Cerciello è il nuovo presidente

Vincenzo Cerciello è stato eletto nuovo presidente di Confapi Industria Piacenza per il triennio 2026-2029. La nomina è stata annunciata recentemente e si inserisce in un mandato che durerà fino al 2029. Cerciello succede ai precedenti rappresentanti dell’associazione, che si occupa di promuovere gli interessi delle imprese industriali locali. La nomina è stata approvata dall’assemblea dei membri dell’organizzazione.

È Vincenzo Cerciello il nuovo presidente di Confapi Industria Piacenza per il prossimo triennio 2026-2029. Raccoglie il testimone da Giangiacomo Ponginibbi, alla guida dell’associazione da sei anni. L’annuncio è stato dato nel corso della XXII Assemblea dei soci di Confapi Piacenza che si è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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