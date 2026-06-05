Piccola Industria nuovo presidente Claudio Santoni | Facciamo rete

Claudio Santoni è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente del Comitato Piccola di Confindustria Fermo, sostituendo Marco Carassi. Santoni è imprenditore e guida un’azienda che produce accessori per vari marchi. Durante la sua elezione, ha sottolineato l’importanza di creare reti tra le aziende. La nomina è stata approvata dall’assemblea dei soci.

Il presidente Marco Carassi lascia il testimone a Claudio Santoni: è l’imprenditore alla guida dell’omonima azienda che produce accessori per i brand, il nuovo presidente del Comitato Piccola di Confindustria Fermo, eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci. Considerando le specificità dell’economia provinciale, tale sezione è il motore del sistema imprenditoriale del territorio. La Piccola Industria, che rappresenta le imprese con meno di 50 addetti, da anni si è distinta per innovativi progetti che sono stati poi replicati a livello regionale e nazionale. Alcuni esempi sono il Pge, Programma Gestione Emergenze ideato nel 2012, e il percorso di alternanza scuola-lavoro destinato anche ai professori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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