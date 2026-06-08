Concorso 80voglia di Repubblica | premiati in prefettura gli studenti vincitori

Si è svolta questa mattina al Palazzo del Governo la cerimonia di premiazione del concorso "80voglia di Repubblica", promosso dalla prefettura e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della città e dell'area metropolitana. Gli attestati di merito sono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Argomenti più discussi: 80 anni fa la Repubblica; Gallese celebra la Festa della Repubblica con il concerto 80 voglia di… Pace, Giustizia e Libertà; Festa della Repubblica, la sindaca De Santisi invitano la cittadinanza ad esporre il tricolore; Festa della Repubblica, lettera aperta di Euromò: Giovani, difendete la libertà: siete il presente di Italia e Ue.

#80Voglia di una Repubblica come quella già ampiamente descritta nella #Costituzione. Voglio quella, semplicemente. #2giugno #FestaDellaRepubblica x.com