Premiati gli studenti dell’istituto AG Bragaglia vincitori del concorso della 9^ edizione Pretendiamo Legalità
Nelle ultime ore, presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, si è svolta la cerimonia di premiazione per gli studenti dell’istituto “A.G. Bragaglia” che hanno vinto la 9ª edizione del concorso “Pretendiamo Legalità” per l’anno scolastico 20252026. Il concorso è promosso dall’Ufficio IV- Comunicazione della Segreteria del dipartimento e coinvolge studenti di diverse scuole della regione. La cerimonia ha visto la consegna degli attestati ai partecipanti vincitori.
Nelle ore scorse presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, si è svolta la cerimonia di premiazione nell’ambito della 9^ edizione del progetto concorso “Pretendiamo legalità”, anno scolastico 20252026, promosso dall’Ufficio IV- Comunicazione Istituzione della Segreteria del dipartimento.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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