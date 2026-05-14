Premiati gli studenti dell’istituto AG Bragaglia vincitori del concorso della 9^ edizione Pretendiamo Legalità

Nelle ultime ore, presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, si è svolta la cerimonia di premiazione per gli studenti dell’istituto “A.G. Bragaglia” che hanno vinto la 9ª edizione del concorso “Pretendiamo Legalità” per l’anno scolastico 20252026. Il concorso è promosso dall’Ufficio IV- Comunicazione della Segreteria del dipartimento e coinvolge studenti di diverse scuole della regione. La cerimonia ha visto la consegna degli attestati ai partecipanti vincitori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nelle ore scorse presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, si è svolta la cerimonia di premiazione nell’ambito della 9^ edizione del progetto concorso “Pretendiamo legalità”, anno scolastico 20252026, promosso dall’Ufficio IV- Comunicazione Istituzione della Segreteria del dipartimento.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Progetto “Pretendiamo legalità”: la Polizia incontra gli studenti dell’istituto tecnico professionaleUn confronto su argomenti complessi ma centrali per i giovani: violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, uso consapevole della rete e dei social... "Pretendiamo legalità", la polizia incontra gli studenti dell'istituto Marconi di PaternòNuovo incontro con la polizia all’Istituto comprensivo “Marconi” a Paternò e Ragalna. Temi più discussi: Frosinone, gli studenti del Bragaglia premiati al concorso Pretendiamo legalità della Polizia di Stato; POLIZIA DI STATO * : CONCLUSA A SPOLETO LA 9° EDIZIONE DI PRETENDIAMO LEGALITÀ, PREMIATI STUDENTI DI 50 PROVINCE; Frosinone – Legalità, alunni dell’IIS Bragaglia premiati dalla Polizia di Stato a Spoleto; Frosinone, studenti dell'I.I.S. Anton Giulio Bragaglia premiati dalla Polizia di Stato: riconoscimento nazionale per Oltre il silenzio. La polizia ha premiato i vincitori del concorso Pretendiamo legalitàQuesta mattina, nell’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, si è svolta la cerimonia di premiazione nell’ambito della nona edizione del concorso Pretendiamo legalità, anno scolastico 2025/2026, pro ... ciociariaoggi.it Marcia della Legalità: gli studenti dell’ISI Barga in Sicilia per ricordare Falcone, Borsellino e Peppino ImpastatoBARGA - Nell’ambito del progetto Marcia della Legalità, gli studenti delle classi 5 TUR e 4 CLES dell’ISI Barga hanno partecipato a un significativo ... giornaledibarga.it