Concerto ' La pazzia senile'
Sabato 20 giugno alle 20:30 allo Z? Centro Culture Contemporanee di Catania si terrà la rappresentazione di “La Pazzia Senile”, opera di Adriano Banchieri del 1598. Lo spettacolo porta in scena un esempio raro di teatro in musica, appartenente alla commedia madrigalesca. L’evento è tra le poche occasioni di vedere questa produzione dal vivo, considerata un vero e proprio gioiello delle origini del teatro musicale.
A Catania in scena “La Pazzia Senile”: un raro gioiello alle origini del teatro in musica. Sabato 20 giugno 2026, alle ore 20:30, allo Z? Centro Culture Contemporanee di Catania sarà proposta “La Pazzia Senile” di Adriano Banchieri, capolavoro della commedia madrigalesca del 1598. Preziosa e rara. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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