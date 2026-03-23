di Valter Casetta In questi giorni certi giornali sembrano scritti da galline impazzite. Ma l’evidenza dei fatti è sbalorditiva come sbalorditivo il fatto che nessuno ne prenda atto. La stupidità dell’approccio geopolitico, energetico, industriale europeo e italiano in modo speciale, è talmente esagerata che non può essere solo frutto della stupidità; deve essere per forza frutto di un ragionamento teso al male. E fin troppo evidente che la guerra in Ucraina con la successiva interruzione del Nord Stream era solamente un metodo per staccare l’Europa dalla Russia e obbligarla a comprare energia dagli Stati Uniti. Staccare l’Europa dalla Russia è un obiettivo antico inglese prima e americano poi, ma molto ben visto anche dai cinesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pazzia si somma a pazzia. Dalla guerra in Iran guadagna solo Israele e l’Europa resta a secco

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