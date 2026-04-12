Estrattivismo violento malattia senile del capitalismo

Prima della recente chiusura, lo stretto di Hormuz rappresentava un passaggio quotidiano di circa 20 milioni di barili di petrolio. La scelta di utilizzare questa unità di misura risale a epoche passate e si è radicata nel settore energetico. La questione ha attirato l’attenzione di analisti e operatori, che hanno sottolineato come le dinamiche di estrattivismo abbiano impattato le risorse e le economie mondiali. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di discussioni sul modello capitalistico e le sue conseguenze.

Petrolio I pozzi nascono in Pennsylvania nel 1859, i famosi barili erano quelli per il whisky. Iniziava un modello predatorio di cui Trump è il prodotto finale. E ora il più letale di tutti Petrolio I pozzi nascono in Pennsylvania nel 1859, i famosi barili erano quelli per il whisky. Iniziava un modello predatorio di cui Trump è il prodotto finale. E ora il più letale di tutti Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Estrattivismo violento, malattia senile del capitalismo Felice Maniero, il boss della Mala del Brenta soffre di demenza senile: “È solo”La vita di Felice Maniero, noto come Faccia d’Angelo, sembra oggi lontana anni luce dalle leggendarie imprese criminali che lo hanno reso famoso... Il vampiro nell’epoca del capitalismo narrativoRoma, 26 mar – Quando un mitologema viene reso innocuo, non solo cessa di essere operativo ma produce paradossi sociali.