Il capogruppo della Lega alla Camera ha dichiarato che non è possibile trovare un’intesa con Vannacci, definendo incompatibile il suo atteggiamento. Molinari ha precisato che il partito deve rappresentare il Nord e ha criticato le posizioni del militare, che ha inneggiato alla Decima Mas. La dichiarazione è arrivata in un contesto di tensione politica.

«L’Europa parla solo di armi, e intanto ci condanna alla dipendenza industriale dagli altri Paesi. Solo il nucleare può garantire la sicurezza energetica del Paese e la sopravvivenza delle famiglie italiane». Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, rilancia la necessità di uno scostamento di bilancio per affrontare l’impennata dei prezzi energetici: «Non escludiamo tasse sui profitti delle banche e delle aziende di energia, che macinano utili mentre gli italiani arrancano». E sullo scontro interno alla Lega con il governatore Zaia: «Vedrete, marceremo compatti. Vannacci? Mai più con lui. Uno che inneggia alla Decima Mas è incompatibile con la Lega». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Con Vannacci un’intesa è impossibile»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vannacci apre a un’intesa con FdI: “Nessuna chiusura, ma Futuro Nazionale non sarà una semplice appendice”Vannacci ha dichiarato di non chiudere alla possibilità di collaborare con Fratelli d’Italia per le prossime elezioni, ma ha precisato che Futuro...

Governo, Meloni si muove per fare accordo con Vannacci in vista delle elezioni 2027, intesa affidata a Bignami – RUMORSecondo indiscrezioni, il governo sta lavorando a un accordo con un generale in vista delle elezioni del 2027.

Temi più discussi: FdI detta le condizioni per l’intesa con Vannacci: Stia dalla parte di Kiev; Il tormento di Salvini. Al bivio tra Vannacci e le spinte dei governatori leghisti; Vannacci si sente forte e si scatena. Nel centrodestra il dilemma dell'alleanza; Vannacci ora punta a Milano: 'Un nostro candidato sindaco nel 2027'.

Oggi su @LaVeritaWeb il capogruppo della Lega al Senato @MolinariRik dice che con Vannacci è impossibile ogni intesa. Capisco il gioco delle parti, tempi politici e le trattative ma in linea generale dare all'elettorato l'impressione che in fondo vincere o per x.com

Futuro Nazionale si allarga ancora: 4 deputati e l'economista Rinaldi lasciano la Lega e FI per il partito di Vannacci. Ora siamo in 8 alla Camera reddit

Con Vannacci o con Forza Italia? La scelta che (prima o poi) il centrodestra dovrà prendereMarina Berlusconi non si siederà mai al tavolo con il generale. E c’è ragione di credere che non ci si sarebbe seduto nemmeno il padre Silvio: basta ricordare lo storico discorso sulla Resistenza del ... corriere.it

Vannacci ora punta a Milano: 'Un nostro candidato sindaco nel 2027'Roberto Vannacci alza il tiro e punta alle prossime comunali di Milano. ansa.it