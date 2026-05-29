Vannacci ha dichiarato di non chiudere alla possibilità di collaborare con Fratelli d’Italia per le prossime elezioni, ma ha precisato che Futuro Nazionale non sarà una semplice appendice del partito. Ha aggiunto che non ci sarà un’adesione automatica e che eventuali accordi saranno soggetti a limiti precisi. La discussione riguarda un possibile dialogo tra le parti in vista del voto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Possibile dialogo con Fratelli d’Italia in vista delle elezioni. Roberto Vannacci non chiude la porta a un’eventuale collaborazione con Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni politiche, ma chiarisce subito i limiti di qualsiasi accordo. Il leader di Futuro Nazionale, intervenendo sul tema, ha spiegato che il movimento è disposto a valutare ogni scenario politico, purché basato su programmi concreti e sull’interesse nazionale. “Non escludiamo alcuna ipotesi per principio”, ha affermato, sottolineando però che Fn non nasce per sostenere altri partiti senza una reale condivisione di obiettivi e priorità. “Niente accordi di palazzo”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Vannacci apre a un’intesa con FdI: “Nessuna chiusura, ma Futuro Nazionale non sarà una semplice appendice”

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VANNACCI SHOCK: Chi vuole la Sharia in Italia torni nel suo Paese

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