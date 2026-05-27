Secondo indiscrezioni, il governo sta lavorando a un accordo con un generale in vista delle elezioni del 2027. La trattativa sarebbe affidata a un alto funzionario, senza conferme ufficiali. La premier avrebbe come obiettivo quello di consolidare le alleanze politiche, anche se non sono stati resi pubblici dettagli sulle modalità o sui contenuti dell’intesa. La notizia circola tra fonti non ufficiali e non sono stati ancora pubblicati documenti ufficiali.

L’obiettivo della premier con Vannacci non sarebbe soltanto quello di portare a termine l’attuale esperienza di governo, ma di costruire le condizioni per una riconferma a Palazzo Chigi anche nella prossima legislatura Giorgia Meloni guarda già oltre l’orizzonte della legislatura e inizia a r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Governo, Meloni si muove per fare accordo con Vannacci in vista delle elezioni 2027, intesa affidata a Bignami – RUMOR

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Sulla sicurezza il Governo Meloni è colpevole. La destra sta fallendo, la sinistra si deve svegliare

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