Con la Giornata mondiale del donatore si celebrano i 90 anni di Avis Forlì E c' è un libro speciale

Da forlitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato alle 10 si svolgerà presso la Sala Campostrino la presentazione del libro “La Città della cura – Carità, beneficenza e volontariato nella storia della sanità forlivese a 90 anni dalla nascita di Avis”. L’evento coincide con la Giornata mondiale del donatore, che celebra i 90 anni di Avis Forlì. La pubblicazione analizza la storia e le attività dell’associazione nel contesto sanitario locale.

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Sabato, alle 10 presso la Sala Campostrino, si terrà la presentazione del libro “La Città della cura – Carità, beneficenza e volontariato nella storia della sanità forlivese a 90 anni dalla nascita di Avis”. Il volume, scritto da Gabriele Zelli e Marco Viroli, ripercorre otto secoli di storia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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