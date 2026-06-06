Giornata mondiale del donatore di sangue | la sezione Avis festeggia 40 anni

Notizia in breve

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, la sezione Avis di Torre Santa Susanna ha celebrato i 40 anni di attività. La cerimonia si è svolta nella sede locale, con la partecipazione di numerosi donatori e rappresentanti dell’associazione. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti a chi ha contribuito nel tempo alla raccolta di sangue. La sezione ha sottolineato l’importanza della donazione volontaria e gratuita.