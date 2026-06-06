Giornata mondiale del donatore di sangue | la sezione Avis festeggia 40 anni
In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, la sezione Avis di Torre Santa Susanna ha celebrato i 40 anni di attività. La cerimonia si è svolta nella sede locale, con la partecipazione di numerosi donatori e rappresentanti dell’associazione. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti a chi ha contribuito nel tempo alla raccolta di sangue. La sezione ha sottolineato l’importanza della donazione volontaria e gratuita.
TORRE SANTA SUSANNA - In occasione della “Giornata mondiale del donatore di sangue”, Avis comunale Torre Santa Susanna - sezione “Dr. E. Antonucci” celebra il quarantesimo anniversario della propria fondazione con una delle iniziative commemorative previste per il 2026: la serata evento “Nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
La Mia Prima Donazione di Sangue | Come Diventare Donatore e Perché Farlo
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