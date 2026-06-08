comunali seggi chiusi in 42 comuni ad agrigento campo largo verso la vittoria arezzo m

I seggi sono stati chiusi alle 15 in 42 comuni con più di 15.000 abitanti, dove si sono svolti i ballottaggi delle elezioni comunali. In alcuni centri, come uno in particolare, si registra una corsa verso la vittoria con un campo largo di candidati. Le operazioni di voto si sono concluse oggi, lasciando ora spazio alle procedure di scrutinio.

AGI - Seggi chiusi per il secondo turno delle elezioni comunali. Oggi si è votato fino alle 15 per i ballottaggi in quarantadue comuni sopra i 15mila abitanti. L'affluenza si ferma al 52,07%. Al primo turno l'affluenza negli stessi comuni fu del 60,48% (-8,41%). Il primo turno nelle elezioni comunali sarde 2026 registra un'affluenza in crescita al 61,64% (+2,04%). Nelle precedenti elezioni l'affluenza fu del 59,60%. Ballottaggi, i 6 capoluoghi al voto . Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna dove sono chiamati al voto 400mila cittadini. 🔗 Leggi su Agi.it

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Comunali, seggi chiusi in 42 comuni. Ad Agrigento Campo largo verso la vittoria, Arezzo e ...Sono terminati i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 comuni con più di 15.

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