Sono terminati i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 comuni con più di 15.000 abitanti. Le operazioni di voto si sono concluse alle 15 di oggi. In alcuni comuni, come quelli di Agrigento, si registra una tendenza verso la vittoria del candidato di un campo politico specifico, mentre in altri, come Arezzo, sono ancora in corso le verifiche sui risultati finali. I dati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.

AGI - Seggi chiusi per il secondo turno delle elezioni comunali. Oggi si è votato fino alle 15 per i ballottaggi in quarantadue comuni sopra i 15mila abitanti. L'affluenza si ferma al 52,07%. Al primo turno l'affluenza negli stessi comuni fu del 60,48% (-8,41%). Il primo turno nelle elezioni comunali sarde 2026 registra un'affluenza in crescita al 61,64% (+2,04%). Nelle precedenti elezioni l'affluenza fu del 59,60%. Ballottaggi, i 6 capoluoghi al voto . Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna dove sono chiamati al voto 400mila cittadini. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Comunali, seggi chiusi in 42 comuni. Ad Agrigento Campo largo verso la vittoria, Arezzo e ...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni Amministrative:Il centro destra prende Reggio Calabria e Venezia. De Luca trionfa a Salerno

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Comunali, seggi chiusi per i ballottaggi in 42 città. Al via lo scrutinio

Leggi anche: Comunali, seggi chiusi per i ballottaggi in 42 città. Affluenza al 52%, in calo dell'8% ri...

Argomenti più discussi: Urne di nuovo aperte per il ballottaggio: elettori alla spicciolata ai seggi; Elezioni comunali 2026, dove si va al ballottaggio il 7 e 8 giugno: i Comuni alle urne e come si vota.

Ballottaggi comunali 2026, i risultati in diretta: a Macerata e Arezzo Cdx vince, Agrigento va al Csx di SodanoI risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali 2026 in diretta: i seggi sono chiusi, inizia ora lo spoglio in tempo reale con l'annuncio dei primi ... fanpage.it

LIVE| Ballottaggio elezioni comunali, seggi chiusi in 42 città: al via lo spoglioSeggi chiusi alle 15 per i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni. Tra questi sei i capoluoghi. In Sardegna il primo turno in 148 comuni ... dire.it