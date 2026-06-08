Comunali seggi chiusi per i ballottaggi in 42 città Al via lo scrutinio

Da agi.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono terminati i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 città. Oggi si è votato fino alle 15 per i ballottaggi in comuni con più di 15.000 abitanti. Ora si procede con lo scrutinio delle schede.

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AGI - Seggi chiusi  per il secondo turno delle elezioni comunali. Oggi si è votato fino alle 15  per i ballottaggi in quarantadue comuni sopra i 15mila abitanti. Ballottaggi, i 6 capoluoghi al voto . Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna dove sono chiamati al voto 400mila cittadini.  Alle 23 di ieri affluenza al 39,79%, in calo di circa 7 punti. Alle ore 23 di domenica è stato del 39,79% il dato dell'affluenza ai seggi. Secondo quanto pubblicato sul sito Eligendo, l'affluenza nelle 1.212 sezioni è in calo di circa 7 punti percentuali (46,56%) rispetto alla stessa ora del primo turno. 🔗 Leggi su Agi.it

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