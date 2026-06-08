Sono terminati i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 città. Oggi si è votato fino alle 15 per i ballottaggi in comuni con più di 15.000 abitanti. Ora si procede con lo scrutinio delle schede.

AGI - Seggi chiusi per il secondo turno delle elezioni comunali. Oggi si è votato fino alle 15 per i ballottaggi in quarantadue comuni sopra i 15mila abitanti. Ballottaggi, i 6 capoluoghi al voto . Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna dove sono chiamati al voto 400mila cittadini. Alle 23 di ieri affluenza al 39,79%, in calo di circa 7 punti. Alle ore 23 di domenica è stato del 39,79% il dato dell'affluenza ai seggi. Secondo quanto pubblicato sul sito Eligendo, l'affluenza nelle 1.212 sezioni è in calo di circa 7 punti percentuali (46,56%) rispetto alla stessa ora del primo turno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Comunali, seggi chiusi per i ballottaggi in 42 città. Al via lo scrutinio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Comunali, si vota fino alle 15 per i ballottaggi in 42 città. Alle 23 affluenza al 39,79%,...

Elezioni comunali, seggi riaperti. Si vota fino alle 15, poi subito lo scrutinioI seggi per le elezioni comunali in Toscana sono stati riaperti alle 7 di questa mattina e rimarranno aperti fino alle 15.

Temi più discussi: Ballottaggi, alle 23 affluenza al 39,79%. Raggiunto il quorum in Sardegna, eletti i primi sindaci; Comuni salentini al voto, partecipazione in ribasso rispetto al primo turno; Elezioni comunali, nel Sassarese il primo sindaco eletto: ecco chi è e dove; Castelfranco al ballottaggio, la domenica si chiude con un'affluenza al 34,97%.

Sono chiusi alle 15 i seggi per le elezioni amministrative in 744 comuni italiani, dove si votava per rinnovare sindaci e consiglieri comunali. Il Post segue con questo liveblog tutte le notizie e i risultati man mano che arrivano: x.com

Comunali: urne chiuse per i ballottaggi e in Sardegna, al via lo spoglioUrne chiuse nelle 12 regioni dove ci sono i ballottaggi per le comunali, che riguardano anche 6 capoluoghi di provincia, e per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. Inizia lo spoglio. Seggi ape ... ansa.it

Chiusi i seggi per i ballottaggi alle amministrative di domenica 7 giugno: affluenza alle 23 al 39,8%I risultati dei ballottaggi alle elezioni comunali 2026: si sono chiusi alle 23 i seggi in 42 comuni italiani. Affluenza al 39,8% alle 23, in calo rispetto al primo turno. Alle urne anche i cittadini ... fanpage.it