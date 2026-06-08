Comunali seggi chiusi per i ballottaggi in 42 città Affluenza al 52% in calo dell' 8% ri

Sono terminati i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 città. Le urne si sono chiuse alle 15 e l’affluenza complessiva è stata del 52%, con una diminuzione dell’8% rispetto al primo turno. Oggi si è votato esclusivamente nei comuni con più di 15.000 abitanti e le operazioni di voto sono durate fino alle 15.

AGI - Seggi chiusi per il secondo turno delle elezioni comunali. Oggi si è votato fino alle 15 per i ballottaggi in quarantadue comuni sopra i 15mila abitanti. L'affluenza si ferma al 52,07%. Al primo turno l'affluenza negli stessi comuni fu del 60,48% (-8,41%). Il dato non comprende il primo turno elettorale nei comuni sardi. Ballottaggi, i 6 capoluoghi al voto . Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna dove sono chiamati al voto 400mila cittadini. Alle 23 di ieri affluenza al 39,79%, in calo di circa 7 punti. Alle ore 23 di domenica è stato del 39,79% il dato dell'affluenza ai seggi. 🔗 Leggi su Agi.it

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Sono chiusi alle 15 i seggi per le elezioni amministrative in 744 comuni italiani, dove si votava per rinnovare sindaci e consiglieri comunali. Il Post segue con questo liveblog tutte le notizie e i risultati man mano che arrivano: x.com

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