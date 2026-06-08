Comunali la spallata non c’è | il centrosinistra avanti nei capoluoghi ma il centrodestra tiene È un pareggio

Nel primo turno delle amministrative, il centrosinistra ha conquistato 10 capoluoghi, ma non ha inflitto una sconfitta decisiva al centrodestra. Quest'ultimo mantiene il controllo delle città più grandi e strategiche, mentre le liste civiche aumentano il loro peso. Non si registra una svolta netta a livello nazionale, e gli equilibri tra le coalizioni restano sostanzialmente invariati. I risultati indicano un pareggio tra le forze politiche in vista del secondo turno.

Il centrosinistra vince in 10 capoluoghi, ma la «spallata» al governo non arriva. Il centrodestra tiene nelle città chiave, mentre cresce il peso delle liste civiche. È il bilancio delle amministrative 2026, le comunali post-referendarie che tanta apprensione avevano generato nei partiti. Il risultato finale, però, sa più di pareggio che di svolta. Nei sei capoluoghi arrivati al ballottaggio finisce tre a tre: il centrodestra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata; il centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Sul totale dei 18 capoluoghi al voto, secondo le elaborazioni di YouTrend, il centrosinistra passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti, il centrodestra da 5 a 6. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Comunali, il centrodestra tiene (e si tiene Venezia). Il centrosinistra in campo, ma la spallata al governo non c'è stata

Comunali, nei sei capoluoghi si va verso il tre pari tra centrodestra e centrosinistraOggi si sono chiusi i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 comuni sopra i 15.

Argomenti più discussi: Nidi comunali, boom di richieste. Crescono ancora le liste d’attesa; Rottamazione dei tributi, sono quasi 30 milioni: Opportunità importante.

Le comunali in Sardegna premiano i sindaci uscentiNiente spallate e nessuna sorpresa dalle urne per le comunali in Sardegna, dove peraltro diversi sindaci nelle 5 grandi città vincono al primo turno. (ANSA) ... ansa.it

Comunali, il centrodestra tiene (e si tiene Venezia). Il centrosinistra in campo, ma la spallata al governo non c'è stataMolti, sondaggisti, commentatori, politici sia della maggioranza che dell'opposizione, si aspettavano la morte a Venezia: cioè la sconfitta, almeno al primo turno, ... ilmessaggero.it