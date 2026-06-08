Oggi si sono chiusi i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. La votazione si è svolta fino alle 15 e riguarda sei capoluoghi, dove si profila un pareggio tra centrodestra e centrosinistra. I risultati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore. Nessuna indicazione ufficiale sulla composizione degli eventuali ballottaggi successivi o sui possibili vincitori.

AGI - Seggi chiusi per il secondo turno delle elezioni comunali. Oggi si è votato fino alle 15 per i ballottaggi in quarantadue comuni sopra i 15mila abitanti. L'affluenza si ferma al 52,07%. Al primo turno l'affluenza negli stessi comuni fu del 60,48% (-8,41%). Il primo turno nelle elezioni comunali sarde 2026 registra un'affluenza in crescita al 61,64% (+2,04%). Nelle precedenti elezioni l'affluenza fu del 59,60%. Ballottaggi, i 6 capoluoghi al voto . Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna dove sono chiamati al voto 400mila cittadini. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Comunali, nei sei capoluoghi si va verso il tre pari tra centrodestra e centrosinistra

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