Molti, sondaggisti, commentatori, politici sia della maggioranza che dell'opposizione, si aspettavano la "morte a Venezia": cioè la sconfitta, almeno al primo turno, della coalizione di governo a favore di un sorpasso nella Serenissima del centrosinistra. Ma sul far della sera, quando i risultati delle Comunali '26 sono ormai "cristallizzati", si può dire casomai il contrario. Meloni lo mette in una battuta, un post scriptum del suo messaggio su X: «E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani». Ma il tema effettivamente esiste. Le elezioni comunali e il senso politico Se c'era una città che... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Comunali, il centrodestra tiene (e si tiene Venezia). Il centrosinistra in campo, ma la spallata al governo non c'è stata

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