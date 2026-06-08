Un candidato alle elezioni comunali è morto in un incidente stradale mentre si spostava in auto. La notizia è stata comunicata poco fa dal sindaco, che ha annunciato la decisione di sospendere le attività elettorali per il lutto. Le luci della sede elettorale sono ancora accese, mentre si attendono ulteriori dettagli sull’accaduto. La polizia sta accertando le cause dell’incidente. La vittima aveva 45 anni ed era in corsa per un seggio in consiglio comunale.

Le luci della sede elettorale erano ancora accese, calde e vibranti di quella tensione che accompagna la chiusura delle urne. Le schede erano state tutte contate, i numeri scritti sulle lavagne e i primi commenti cominciavano a sciogliere l’adrenalina accumulata in settimane di intensa campagna elettorale. C’era chi stringeva mani, chi abbracciava i sostenitori per un risultato comunque significativo e chi già guardava alle sfide future con lo slancio tipico della giovinezza. Tra quei volti carichi di speranza e determinazione c’era un ragazzo che aveva investito tempo, passione ed energie per il proprio territorio, pronto a dare il suo personale contributo alla comunità indipendentemente dall’esito finale dello spoglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Comunali, candidato muore in un terribile incidente. La decisione del sindaco è appena arrivata

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