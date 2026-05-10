È arrivata una notizia riguardante la scomparsa di Sonia Bottecchiari e dei suoi due figli adolescenti. La vicenda, già difficile, si è arricchita di nuovi dettagli che rendono la situazione ancora più complicata. La procura ha avviato le indagini e stanno cercando di raccogliere tutte le informazioni possibili per fare chiarezza sulla vicenda. Le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche e nelle verifiche.

La vicenda legata alla scomparsa di Sonia Bottecchiari e dei suoi due figli adolescenti si arricchisce di nuovi elementi che aggravano ulteriormente un quadro già complesso. La donna, 49 anni, si è allontanata insieme ai ragazzi, di 14 e 16 anni, e ai quattro cani di famiglia, facendo perdere le proprie tracce dopo la partenza da Castell’Arquato, in provincia di Piacenza. Le ricerche si concentrano ormai da giorni tra Emilia e Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione all’area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato registrato l’ultimo segnale telefonico. Il punto delle operazioni resta il parcheggio dove è stata ritrovata l’auto della donna, trasformato in base operativa per le squadre impegnate sul campo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sonia e i figli scomparsi, la notizia è appena arrivata: terribile

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