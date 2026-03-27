Il Comune di Lacco Ameno è stato ufficialmente sciolto dal Prefetto, provocando una reazione di sorpresa tra i cittadini e le istituzioni locali. La decisione è arrivata in seguito a una serie di eventi che hanno portato alla sospensione dell’attività amministrativa. La notizia si diffonde rapidamente sull’isola di Ischia, creando un clima di incertezza tra residenti e rappresentanti politici.

Il panorama politico dell’isola di Ischia subisce un forte scossone istituzionale che vede come protagonista il comune di Lacco Ameno. Nella giornata di venerdì 27 marzo 2026, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha formalizzato il provvedimento di sospensione del consiglio comunale, segnando la fine anticipata del mandato del sindaco Giacomo Pascale. Questa decisione drastica non è giunta inaspettata, ma è il risultato di una crisi politica interna culminata con le dimissioni contestuali di una netta maggioranza dei rappresentanti dell’assise cittadina. La caduta della giunta Pascale e l’atto notarile. La crisi amministrativa è precipitata ufficialmente quando sette consiglieri comunali su dodici hanno deciso di rassegnare le proprie dimissioni, depositando le firme davanti a un notaio nella giornata di giovedì. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sciolto il Comune”. Caos in Italia, la decisione del Prefetto è appena arrivata

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