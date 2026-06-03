Elezioni Comunali a Vigevano Vannacci non appoggia Forza Italia L’invito di Suvilla | Votate scheda nulla o bianca

Da ilgiorno.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Vigevano, nel secondo turno delle elezioni comunali, il candidato sostenuto da Vannacci non riceve l’appoggio di Forza Italia. Suvilla, candidato sindaco, ha invitato gli elettori a votare scheda nulla o bianca, senza indicare preferenze per altri candidati o partiti. Nessun accordo è stato stipulato tra le liste coinvolte. Le urne saranno aperte il 7 e l’8 giugno.

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Vigevano (Pavia), 3 giugno 2026 –  Nessun apparentamento e nemmeno appoggio esterno. Indicazioni forti e chiare quelle di  Furio Suvilla, candidato sindaco appoggiato da Roberto Vannacci, per il ballottaggio delle elezioni amministrative  che andrà in scena il 7 e l’8 giugno a Vigevano. Suvilla dunque non intende appoggiare il candidato di Forza Italia Paolo Previde Massara, che sfida Rossella Buratti, sostenuta da centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Vigevano torna alle urne il prossimo fine settimana per scegliere definitivamente il sindaco. La scelta è tra Rossella Buratti, in testa al primo turno col 34,31%, e Paolo Previde Massara (24,28). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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