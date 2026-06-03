A Vigevano, nel secondo turno delle elezioni comunali, il candidato sostenuto da Vannacci non riceve l’appoggio di Forza Italia. Suvilla, candidato sindaco, ha invitato gli elettori a votare scheda nulla o bianca, senza indicare preferenze per altri candidati o partiti. Nessun accordo è stato stipulato tra le liste coinvolte. Le urne saranno aperte il 7 e l’8 giugno.

Vigevano (Pavia), 3 giugno 2026 – Nessun apparentamento e nemmeno appoggio esterno. Indicazioni forti e chiare quelle di Furio Suvilla, candidato sindaco appoggiato da Roberto Vannacci, per il ballottaggio delle elezioni amministrative che andrà in scena il 7 e l’8 giugno a Vigevano. Suvilla dunque non intende appoggiare il candidato di Forza Italia Paolo Previde Massara, che sfida Rossella Buratti, sostenuta da centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Vigevano torna alle urne il prossimo fine settimana per scegliere definitivamente il sindaco. La scelta è tra Rossella Buratti, in testa al primo turno col 34,31%, e Paolo Previde Massara (24,28). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Elezioni Comunali a Vigevano, Vannacci non appoggia Forza Italia. L’invito di Suvilla: “Votate scheda nulla o bianca”

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SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA

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