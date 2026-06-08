Sono iniziati gli spogli alle elezioni di ballottaggio in tre città. L’affluenza definitiva si attesta al 52%, in calo di oltre otto punti rispetto al primo turno, che aveva registrato il 60,48%. Le tre città coinvolte sono Vigevano, Arezzo e Macerata, dove il centrodestra sembra essere in vantaggio. I risultati delle operazioni di voto sono ancora in fase di aggiornamento.

Affluenza in calo di oltre otto punti: è al 52%. Occhi puntati su sei capoluoghi di provincia e sulla cittadina del pavese dove il vannacciano Suvilla ha invitato a votare scheda bianca o nulla L'affluenza definitiva ai ballottaggi è del 52%, in calo di oltre otto punti rispetto al primo turno quando era al 60,48%. Lo si evince dal sito di Eligendo quando manca una sola sezione sulle 1.212 complessive. Arezzo: 42 sez. su 97, Comanducci (Cdx) al 55,35% Ceccarelli (Campo largo) al 44,65% Macerata: 20 sez. su 44, Parcaroli (Cdx) al 52,55% Tittarelli (Campo largo) al 47,45% Ai ballottaggi per le comunali a Chieti, in base ai dati di Eligendo relativi a 11 sezioni su 54, il candidato del campo largo, Giovanni Legnini, è al 53,73%; lo sfidante di centrodestra Cristiano Sicari segue al 46,27%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ballottaggi, via allo spoglio: Vigevano, Arezzo e Macerata verso il centrodestra

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Ballottaggi, affluenza in calo di oltre otto punti: è al 52%. Vigevano, Arezzo e Macerata verso il centodestraL'affluenza ai ballottaggi si attesta al 52%, con una diminuzione di oltre otto punti rispetto al primo turno, che aveva registrato il 60,48%.

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