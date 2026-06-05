Domenica 7 e lunedì 8 giugno si sono svolti i ballottaggi delle elezioni comunali in diverse città, tra cui Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In queste città si sono sfidati i due candidati più votati al primo turno, con alcune coalizioni che hanno ottenuto risultati significativi. Le operazioni di voto si sono concluse con l’attesa di eventuali verdetti finali. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.

Nel prossimo fine settimana si tornerà a votare per il secondo turno delle elezioni comunali 2026. I ballottaggi si terranno nei Comuni sopra i 15 mila abitanti nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno, tenutosi il 24 e 25 maggio. Si tratta di 41 Comuni, le sfide principali in sei città capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota domenica 7 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle 15. Elezioni Comunali 2026, ballottaggi in 41 Comuni Domenica 7 e lunedì 8 giugno si terranno i ballottaggi che chiuderanno l’ultima tornata delle elezioni comunali. In base alla legge elettorale vigente, si va al secondo turno delle amministrative quando al primo nessun candidato sindaco ottiene almeno il 50% + 1 dei voti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elezioni Comunali 2026, i favoriti nei ballottaggi di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani

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Elezioni Comunali 2026, a Venezia cori e applausi allarrivo di Simone Venturini

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