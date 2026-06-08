Il centrosinistra ha conquistato 10 capoluoghi di provincia alle elezioni comunali del 2026, contro i 6 del centrodestra. Rispetto alle elezioni precedenti, in cui il centrosinistra aveva ottenuto 8 capoluoghi e il centrodestra 5, si registra un aumento di due territori per il fronte di sinistra. La differenza tra i due schieramenti si mantiene comunque significativa.

Il centrosinistra vince 10-6 sul centrodestra le comunali 2026 nei capoluoghi di provincia. Nelle precedenti consultazioni il centrosinistra si impose 8-5. Il centrosinistra strappa al primo turno al centrodestra Pistoia, al ballottaggio Agrigento. Nel primo turno il centrosinistra ha conquistato Enna (da Italia viva) e Avellino (da liste civiche). Confermati al primo turno i sindaci di Mantova, Andria, Prato e Salerno. Al ballottaggio i sindaci di Chieti e Trani. Il centrodestra strappa al primo turno al centrosinistra il sindaco di Reggio Calabria, al ballottaggio Lecco. Nel primo turno il centrodestra ha conquistato Crotone (da liste civiche). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Comunali 2026, il centrosinistra allunga: 10 capoluoghi a 6 sul centrodestra

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