Comunali nei sei capoluoghi è tre pari tra centrodestra e centrosinistra Meloni | Confer

Nelle sei città principali si registra un pareggio tra centrodestra e centrosinistra al secondo turno delle elezioni comunali. Oggi, fino alle 15, si sono svolte le operazioni di voto nei ballottaggi di 42 comuni con più di 15.000 abitanti. Dopo la chiusura dei seggi, sono attesi i risultati ufficiali. La giornata si è svolta senza particolari incidenti, e i candidati aspettano gli esiti delle urne.

AGI - Seggi chiusi per il secondo turno delle elezioni comunali. Oggi si è votato fino alle 15 per i ballottaggi in quarantadue comuni sopra i 15mila abitanti. L'affluenza si ferma al 52,07%. Al primo turno l'affluenza negli stessi comuni fu del 60,48% (-8,41%). Il primo turno nelle elezioni comunali sarde 2026 registra un'affluenza in crescita al 61,64% (+2,04%). Nelle precedenti elezioni l'affluenza fu del 59,60%. Ballottaggi, i 6 capoluoghi al voto . Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna dove sono chiamati al voto 400mila cittadini. 🔗 Leggi su Agi.it

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Comunali, nei sei capoluoghi è tre pari tra centrodestra e centrosinistra. Affluenza al 52%Alle ore 15 si sono conclusi i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 comuni con più di 15mila abitanti.

Comunali, nei sei capoluoghi si va verso il tre pari tra centrodestra e centrosinistraOggi si sono chiusi i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 comuni sopra i 15.

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Comunali alla prova dei ballottaggi: sei capoluoghi tornano alle urne x.com

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