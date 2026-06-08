Alle elezioni comunali del 2026, i ballottaggi si sono conclusi con un pareggio di 3 vittorie per il centrodestra e 3 per le opposizioni. La ripartizione dei risultati ha portato a una situazione di equilibrio tra le forze politiche, senza che nessuna delle due parti abbia ottenuto un vantaggio netto. Il risultato è stato commentato come un segnale di forza per il centrodestra, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.

La sfida dei capoluoghi al ballottaggio finisce 3 a 3: un pareggio che apparentemente non scontenta né maggioranza né opposizione. Se da un lato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni evidenzia che "i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori" e carica i suoi: "Avanti così, con serietà e concretezza". Dall'altro la segretaria del Pd Elly Schlein ironizza sulla "calcolatrice" e afferma: "Su 18 capoluoghi al voto, tra primo turno e ballottaggi, al centrosinistra vanno 8 sindaci e al centrodestra 6 sindaci". VERDETTI - Il centrodestra si afferma a... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunali 2026, i ballottaggi finiscono 3-3. Meloni: centrodestra forte

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