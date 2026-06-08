Como morsa della polizia contro degrado e spaccio | 82 persone identificate e 5 negozi controllati

Da quicomo.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella giornata di ieri, la polizia ha identificato 82 persone a Como, di cui 22 con precedenti. Sono stati controllati 20 veicoli e cinque negozi sono stati ispezionati. Le operazioni sono mirate a contrastare degrado e spaccio nella zona. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono stati effettuati controlli approfonditi e verifiche sui locali commerciali. Le attività di pattugliamento proseguiranno nelle prossime settimane.

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Ottantadue persone identificate, 22 delle quali con precedenti di polizia, 20 veicoli controllati e cinque esercizi commerciali ispezionati. È questo il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato venerdì dalla polizia di Stato di Como nell'ambito delle attività di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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