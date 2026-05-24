Durante un controllo straordinario a Porta Nolana, la Polizia ha identificato 47 persone e verificato 26 veicoli. L’operazione, mirata alla prevenzione di attività illegali, ha coinvolto agenti impegnati in controlli a piedi e su strada. Nessun arresto è stato segnalato.

Controlli a Porta Nolana da parte della Polizia di Stato nell’ambito di un nuovo servizio straordinario predisposto dalla Questura di Napoli per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di illegalità nell’area. L’attività è stata effettuata nella giornata di ieri dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Polizia Locale. Un’operazione mirata, dunque, in una zona nevralgica della città, caratterizzata ogni giorno da un intenso passaggio di cittadini, pendolari, residenti e attività commerciali. Identificate 47 persone, 9 con precedenti. Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio a Porta Nolana, gli agenti hanno identificato complessivamente 47 persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli a Porta Nolana, servizio straordinario della Polizia: 47 persone identificate e 26 veicoli controllati

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