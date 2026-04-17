Nella zona di Ponticelli, la Polizia Metropolitana di Napoli ha portato a termine l'operazione “Alto Impatto”, controllando 83 veicoli e identificando 89 persone. Durante altre attività, gli agenti hanno sequestrato un’officina abusiva a Chiaiano e un’auto con targa straniera a Agnano. Questi interventi fanno parte di un più ampio lavoro di monitoraggio e controllo sul territorio.

In altre operazioni gli agenti hanno sequestrato un’officina abusiva a Chiaiano e un’auto con targa straniera ad Agnano. La Polizia metropolitana di Napoli ha partecipato giovedì 16 aprile all’operazione interforze “Alto Impatto” condotta nel quartiere di Ponticelli, nell’ambito di un’azione di controllo del territorio coordinata nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli Michele di Bari. Nel corso della giornata la Polizia Metropolitana, coordinata dal comandante Lucia Rea, ha ispezionato 83 veicoli, identificato 89 persone e ha elevato 14 sanzioni per un importo complessivo di 9.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Operazione “Alto Impatto” a Ponticelli, il bilancio della Polizia Metropolitana di Napoli: 83 veicoli controllati, 89 persone identificate

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