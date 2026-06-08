commissione europea ecco il pacchetto di primavera

Il 3 giugno, la Commissione europea ha approvato il pacchetto di primavera del semestre europeo 2026. Questa decisione riguarda il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche e sociali degli Stati membri. La comunicazione ufficiale è stata resa nota a Milano il 8 giugno. Il pacchetto include linee guida e raccomandazioni per le politiche nazionali dei paesi dell’Unione.

Milano, 8 giugno 2026 – La Commissione europea ha adottato il 3 giugno il pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche e sociali degli Stati membri. Per l'Italia arrivano sei raccomandazioni specifiche che toccano i conti pubblici, la fiscalità, il mercato del lavoro, la giustizia, l'energia e - con un peso crescente nell'analisi di Bruxelles - le disparità territoriali e la coesione sociale. Il pacchetto è stato adottato in un contesto segnato da incertezza geopolitica e si propone di definire orientamenti strategici con particolare attenzione al rafforzamento della competitività dell'Ue, della sua autonomia strategica e della resilienza e coesione economica e sociale, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La Commissione Europea ha proposto una flessibilità fiscale mirata per rispondere al problema energe

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