Il relitto della gasiera Arctic Metagaz Appello alla Commissione europea

Da più di un mese si trova nel Mediterraneo centrale il relitto della gasiera russa Arctic Metagaz, che si incendiò nella notte del 3 marzo scorso dopo essere stata colpita da droni. La nave si trova a circa 60 miglia di distanza dalla costa e ha attirato l'attenzione delle autorità e delle istituzioni europee. È stato presentato un appello alla Commissione europea per affrontare la gestione della situazione.

Lettere Appare quanto mai opportuno che gli organi centrali forniscano indicazioni chiare, capaci di individuare con certezza chi debba intervenire e con quali risorse Lettere Appare quanto mai opportuno che gli organi centrali forniscano indicazioni chiare, capaci di individuare con certezza chi debba intervenire e con quali risorse Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il relitto della gasiera Arctic Metagaz. Appello alla Commissione europea Il relitto della metaniera russa Arctic Metagaz si avvicina alle coste di Malta. “Se esplodesse sarebbe una catastrofe”La nave metaniera russa Arctic Metagaz, colpita lo scorso 4 marzo probabilmente da droni navali ucraini al largo della costa di Malta, è alla deriva... Leggi anche: Nave russa distrutta, l'attacco alla Arctic Metagaz nel Mar Mediterraneo: tensione alle stelle Temi più discussi: Sul relitto della gasiera russa Arctic Metagaz sta per abbattersi il ciclone mediterraneo Jolina; Lo spettro del relitto della gasiera Arctic Metagaz vaga ancora nel Mediterraneo centrale; La Libia abbandona la gasiera russa in acque internazionali; Fallito il rimorchio libico della Arctic Metagaz, la gasiera in attesa di affondare o incagliarsi tra Malta e Sicilia. Lo spettro del relitto della gasiera Arctic Metagaz vaga ancora nel Mediterraneo centraleNei giorni scorsi abbiamo letto la nota a firma di Arsenio Dominguez, il panamense Segretario dell’IMO (International Maritime Organization) che, mentre plaude all’intervento delle autorità libiche su ... greenreport.it La National Oil Corporation libica tenta il recupero della Arctic MetagazLa National Oil Corporation ha deciso di recuperare il relitto della nave gasiera russa Arctic Metagaz saltata in aria a sud di Cipro ... aresdifesa.it Il ritorno di Maridive #ArcticMetagaz odyessy Posizione aggiornata #Maridive701 2026-04-08 1118z 32 38N 019 38E * 36 NM NW Sidi Khalifah (Benghazi) Dopo 30 ore di ormeggio in porto, Maridive 701 è tornata sulla scena: a 1128z (13:28 CES x.com Un'inchiesta di Radio France International rivela la presenza di oltre 200 specialisti militari ucraini in Libia e del loro presunto coinvolgimento nell'attacco alla nave Arctic Metagaz con un drone marittimo https://l.euronews.com/wYW6 - facebook.com facebook