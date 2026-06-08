Commissione Covid Conte se la prende con Fratelli d’Italia | Rimesta nel fango

Durante una riunione della Commissione Covid, un esponente del centrodestra ha criticato le dichiarazioni di un ex premier. Quest’ultimo ha risposto affermando che le accuse sono infondate e che non ci sono attività illecite da parte sua. Ha inoltre invitato gli esponenti dell’opposizione a non sprecare tempo in accuse senza fondamento. La discussione si è concentrata sulle recenti polemiche politiche e sui toni usati nei confronti dell’ex presidente del consiglio.

«Cari esponenti di centrodestra: non perdete tempo, perché non troverete mai una mia attività illecita. Potete stare qui dieci anni, vent’anni, trent’anni. Anche perché io, a differenza vostra, quando ci sono state delle indagini e c’è stata l’opportunità, mi sono subito presentato al Tribunale di Brescia, al Tribunale di Roma. Sono andato e ho spiegato tutto. È stato tutto immediatamente archiviato». Queste le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, durante la presentazione del libro “Una nuova primavera”, in corso a Genova. E su ciò che è accaduto oggi in commissione Covid sottolinea: «È successa una cosa gravissima rispetto a tutte le irregolarità commesse in commissione Covid. 🔗 Leggi su Open.online

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Commissione Covid, Conte a FdI: Rinunciate all'immunità e ci vediamo in Tribunale

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