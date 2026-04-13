Covid Giuseppe Conte fa la vittima in tv ma fugge con un trucchetto dalla Commissione

Durante un intervento televisivo, un ex presidente del Consiglio ha dichiarato di aver richiesto un'audizione nella Commissione Covid, affermando di non essere mai stato convocato. Tuttavia, successivamente, è stato notato che ha lasciato la Commissione con un escamotage, senza partecipare all'audizione richiesta. La vicenda ha attirato l'attenzione sui contrasti tra le dichiarazioni pubbliche e le azioni concrete dell'ex esecutivo.

In tv va a dire di aver chiesto di essere audito in Commissione Covid e di non essere mai stati chiamato. In Parlamento, però, non compie il passo necessario affinché la Commissione possa davvero chiamarlo, ovvero dimettersi da membro dell’organismo. Sul caso degli affari sospetti intorno alle mascherine, riemerso con prepotenza dopo l’audizione dell’imprenditore Dario Bianchi, Giuseppe Conte torna a vestire i panni di “Giuseppi”, uno e doppio. A sottolinearlo, dopo l’intervista rilasciata dal leader M5S alla trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano è FdI. Il ritorno di “Giuseppi” per scappare dalla Commissione Covid. «Giuseppe Conte si conferma un demagogo bugiardo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Covid, Giuseppe Conte fa la vittima in tv ma fugge con un trucchetto dalla Commissione A cosa serve una Commissione sul Covid? Sì, qualcosa fa, ma tra mille ostacoli e ignorata. E c'è chi è stancoFedele al detto “se vogliamo che un problema venga non risolto ma dimenticato, facciamo una commissione”, la commissione sul Covid continua il suo... Leggi anche: Giuseppe Conte, la domanda che lo fa tremare: "Non rispondo, grazie"