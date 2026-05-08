Piazza Galvani se la prende Fratelli d' Italia

Da bolognatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza Galvani potrebbe essere interessata da una nuova occupazione da parte di Fratelli d’Italia, dopo che il presidio del Comitato Remigrazione è stato spostato da piazza della Pace. Se questa operazione non dovesse concretizzarsi, lo spazio resterà libero. La situazione ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte, mentre si attendono eventuali sviluppi sulla gestione dell’area.

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Se piazza Galvani non sarà occupata dal Comitato Remigrazione, dopo la de-location del presidio in piazza della Pace, tra le polemiche, non rimarrà vuota. Fratelli d'Italia Bologna organizza un sondaggio a partire dalle ore 10 di sabato 9 maggio. Lo scopo degli esponenti del partito di Giorgia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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