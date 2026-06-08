Commissione Covid cittadini auditi in commissariato opposizioni abbandonano lavori Lisei | Non è stato violato nulla

Da ilgiornaleditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La commissione Covid ha ascoltato cittadini in un commissariato, ma le opposizioni hanno abbandonato i lavori, accusando Fratelli d’Italia di aver superato una linea rossa. Lisei ha dichiarato che non ci sono state violazioni e ha respinto le accuse.

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