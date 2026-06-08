Commissione Covid cittadini auditi in commissariato opposizioni abbandonano lavori Lisei | Non è stato violato nulla

La commissione Covid ha ascoltato cittadini in un commissariato, ma le opposizioni hanno abbandonato i lavori, accusando Fratelli d’Italia di aver superato una linea rossa. Lisei ha dichiarato che non ci sono state violazioni e ha respinto le accuse.

Opposizioni attaccano Fratelli d'Italia: "Superata linea rossa", ma Lisei non ci sta e respinge accuse e dimissioni Il tema legato alla commissione d'inchiesta Covid torna prepotentemente in auge, e lo fa dopo una nota delle opposizioni, che attaccano frontalmente Fratelli d'Italia: "Siamo st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Commissione Covid, effetti avversi dei vaccini: audizione di Laura Sottosanti (AIFA)

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