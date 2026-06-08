sinner in ospedale a milano per accertamenti dopo il malore al roland garros

Jannik Sinner è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti dopo aver avuto un malore durante il torneo di Roland Garros. Il tennista è sotto osservazione e resterà in ospedale fino a quando non saranno completate tutte le analisi. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni di salute o sui motivi specifici del ricovero. La sua presenza in ospedale è stata comunicata tramite fonti ufficiali.

Jannik Sinner è all’ ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo il malore che lo ha colpito al Roland Garros, con conseguente eliminazione al secondo turno dello Slam francese: l’intenzione del tennista numero uno al mondo è capire bene cosa gli è successo a Parigi nel match contro Juanma Cerundolo, dove era avanti due set e 5-1 nel terzo, prima del tracollo. Jannik Sinner (Ansa). Fino al malore Sinner aveva giocato (e vinto) ininterrottamente da marzo. L’eliminazione al Roland Garros è avvenuta il 28 giugno: fino al colpo di calore che lo ha steso a Parigi, Sinner aveva giocando ininterrottamente da marzo, collezionando vittorie a Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Sinner allospedale San Raffaele di Milano: i controlli dopo il malore al Roland Garros

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