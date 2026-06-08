Durante un'amichevole tra Giappone e Islanda, una squadra ha subito un gol perché ha impiegato troppo tempo per effettuare una sostituzione. La nuova regola del Mondiale 2026 prevede che, se si supera il limite di tempo per cambiare un giocatore, si concede automaticamente il gol alla squadra avversaria. Questa misura mira a rendere più rapido il gioco e a evitare ritardi nelle sostituzioni.

Al Mondiale 2026 potresti prendere gol se ci metti troppo a fare una sostituzione. È quello che è successo nell'amichevole tra Giappone e Islanda. Ma come è possibile? Tutto spiegato dalle nuove regole della Fifa, introdotte proprio per questa Coppa del Mondo. A esempio: se ci metti più di 10 secondi a fare un cambio, il giocatore che deve entrare dovrà stare fuori per un minuto, lasciando la sua squadra in 10 (e il Giappone, nel caso dell'amichevole contro l'Islanda, ha preso gol proprio durante quel minuto.). Ma non è finita qui: vi spieghiamo tutte e 7 le nuove regole che saranno messe in pratica in America, Messico e Canada.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come il Mondiale 2026 cambierà il calcio: le sette nuove regole della Fifa

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IL MONDIALE 2026 farà SCHIFO (e sarà sempre peggio)

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