Mondiali nuove regole per i cartellini | l’annuncio della Fifa

La Fifa ha annunciato modifiche alle regole riguardanti i cartellini durante i prossimi Mondiali, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le nuove disposizioni entreranno in vigore per la competizione e riguardano specificamente le sanzioni e le modalità di applicazione dei cartellini gialli e rossi. Questa decisione interessa tutte le squadre e gli incontri programmati nel torneo internazionale.

(Adnkronos) – Cambiano le regole del calcio per i prossimi Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti. In linea con il nuovo format a 48 squadre (con un turno a eliminazione diretta in più), il Consiglio della Fifa ha confermato una modifica al regolamento relativamente ai cartellini. La motivazione alla base della decisione? Semplice. Con più partite nel torneo, il massimo organismo del calcio ha cercato di limitare il rischio di squalifiche per somma di ammonizioni dei giocatori. Una sorta di tutela per i calciatori, ma anche per lo show, per evitare il 'pericolo' di non vedere in campo i campioni nelle partite più importanti. Insomma, una scelta strategica con un obiettivo preciso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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