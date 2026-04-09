I Mondiali del 2026 porteranno modifiche alle regole del mercato calcistico internazionale. Questi cambiamenti interesseranno le modalità di trasferimento dei giocatori e le strategie dei club, con nuove disposizioni sulle finestre di mercato e sui limiti di spesa. La rassegna si svolgerà in Nord America, coinvolgendo 48 squadre, rispetto alle 32 delle edizioni precedenti. La riorganizzazione delle competizioni influirà anche sugli equilibri tra le squadre e sui contratti dei calciatori.

Il calcio non è mai stato solo un gioco, ma un termometro infallibile delle ambizioni e delle fragilità di un intero sistema. Mentre l’orizzonte della prossima grande sfida globale si avvicina, le pieghe del movimento calcistico rivelano tensioni che vanno ben oltre il rettangolo verde. Tra incertezze sul campo, dinamiche di mercato sempre più frenetiche e la necessità di modernizzare le fondamenta del settore, il panorama appare complesso e stratificato. Analizzare questo scenario significa navigare tra le speranze di rientrare nell’élite, le strategie economiche dei club e le sfide strutturali che attendono le grandi nazioni. Mondiali 2026 e ripescaggi per l’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2026: come il torneo cambierà le regole del mercato calcistico

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