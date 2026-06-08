Comanducci sindaco le congratulazioni di Meloni vescovo e mondo politico

Il nuovo sindaco di Arezzo è stato ufficialmente accolto con abbracci e sorrisi da parte della cittadinanza. Dopo la cerimonia di insediamento, numerosi rappresentanti politici, tra cui il presidente del Consiglio, hanno inviato messaggi di congratulazioni. Anche il vescovo locale ha espresso i suoi auguri pubblicamente, mentre la comunità si è radunata per celebrare il passaggio di consegne.

La gioia incontenibile, l'abbraccio degli aretini e poi la pioggia congratulazioni. In tanti oggi si sono stretti al nuovo sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meoloni che, nel pomeriggio, lo ha raggiunto con una telefonata. A fare da tramite è stato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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