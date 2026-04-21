Scioglimento Comune di Pagani | l' amarezza del sindaco De Prisco tutte le reazioni del mondo politico

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi lo scioglimento del Comune di Pagani, suscitando le reazioni di diversi esponenti politici. Il sindaco De Prisco ha espresso amarezza per questa decisione, mentre altri rappresentanti politici hanno commentato pubblicamente l’accaduto. La decisione si inserisce in un procedimento legato a questioni amministrative e giudiziarie che coinvolgono l’ente locale. La notizia ha generato un acceso dibattito tra le forze politiche locali e nazionali.

Arrivano le prime reazioni politiche allo scioglimento, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, relativo all'amministrazione comunale di Pagani. “Questo decreto di scioglimento ci lascia profondamente amareggiati e sorpresi, anche perchè avvenuto a pochi giorni dalla presentazione delle.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Assoluzione Aliberti, le reazioni del mondo politico Leggi anche: Morte Pomicino, da Scotti a Casini: le reazioni del mondo politico Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Torre Annunziata, ispettori al Comune e rischio scioglimento: sale l'attesa. Pagani, ore decisive: il futuro del Comune sul tavolo del GovernoLa città di Pagani vive ore di forte tensione istituzionale, con lo sguardo rivolto a Roma dove, nel pomeriggio, si deciderà il destino dell’amministrazione comunale. agro24.it Scioglimento del Comune di Pagani, le dichiarazioni di Lello De PriscoNon manca un passaggio istituzionale, con l’augurio di buon lavoro ai commissari che guideranno l’ente nei prossimi mesi. agro24.it