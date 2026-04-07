Benevento promosso in B le congratulazioni dal mondo politico

Il Benevento Calcio ha ottenuto la promozione in Serie B dopo aver concluso la stagione con risultati positivi. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale in cui si esprimono congratulazioni alla società, allo staff e alla squadra. La promozione è stata confermata ufficialmente e la squadra si prepara ora a disputare il campionato di secondo livello nazionale. La comunicazione è arrivata da rappresentanti del mondo politico.

Tempo di lettura: 3 minuti “Esprimo le più sincere congratulazioni al Benevento Calcio per la promozione in Serie B, un risultato che premia il lavoro della società, dello staff e dell’intera squadra. Un traguardo che rende orgoglioso un intero territorio”, così in una nota Roberto Fico, presidente della Regione Campania. “Il ritorno del Benevento Calcio in Serie B rappresenta una grande soddisfazione per l’intero territorio sannita e per tutti i tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra con passione e attaccamento”. Lo dichiara il senatore Domenico Matera, coordinatore provinciale di FdI Sannio. “Si tratta di un traguardo importante e atteso – continua – frutto di impegno, sacrificio e programmazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento promosso in B, le congratulazioni dal mondo politico Coppa Italia A2 Elite, il Benevento 5 trionfa: le congratulazioni di Pellegrino MastellaTempo di lettura: 2 minuti“Desidero esprimere le più vive e sentite congratulazioni al Benevento 5 per la straordinaria vittoria della Coppa Italia... Le truppe lasciano il generale Vannacci. Quattro team escono dal Mondo al contrario: "Un bluff politico""Quello che negli slogan viene raccontato come un movimento organizzato, strutturato e combattivo, nella realtà dei fatti si è rivelato l’esatto... Temi più discussi: Benevento in paradiso! Stende la Salernitana e torna in B dopo tre anni: la cavalcata trionfale; Benevento in Serie B, quando può arrivare la promozione matematica: combinazioni, quanti punti mancano e i risultati del Catania; Benevento promosso in Serie B, Mastella: Risultato strepitoso; Benevento promosso in B, il Cosenza ora sogna ancora più in alto · CosenzaChannel.it. Benevento promosso in Serie B: Floro Flores in B alla prima da tecnico professionistaIl Benevento torna in Serie B dopo 3 anni: decisiva la vittoria sulla Salernitana. Floro Flores promosso al primo anno da allenatore professionista. tag24.it Benevento promosso in B, il Cosenza ora sogna ancora più in altoI sanniti battono la Salernitana e festeggiano il salto di categoria. Per i rossoblù arriva un assist pesante nella corsa alle prime posizioni ... cosenzachannel.it Il Benevento è promosso in serie B! Complimenti a squadra e tifoseria per il traguardo raggiunto. #NOF facebook Benevento promosso in serie B: battuta la Salernitana. Mastella: risultato strepitoso x.com