Comanducci | Cambieremo la città Ceccarelli penalizzato per il fatto di non essere di Arezzo

Un candidato ha affermato che il progetto di cambiamento per la città sarà unitario e che si concentrerà sulle sue proposte. Ha commentato che il suo avversario ha agito in modo onesto e che il sostegno della cittadinanza è stato più forte per chi ha creduto nel progetto. Inoltre, ha sottolineato che la mancanza di origine aretina del suo rivale ha influito sul risultato elettorale.

"La città ovunque mi ha dato fiducia, il progetto che propongo è unitario e cambieremo la città. L'avversario è stato onesto, la città ha votato più chi ci ha creduto fino in fondo, il fatto che Ceccarelli non sia di Arezzo lo ha penalizzato. La vittoria? La dedico al mio babbo". Queste le prime. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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